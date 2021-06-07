Поезда по маршруту Тбилиси-Ереван-Тбилиси будут ездить ежедневно

Восстановление железнодорожного сообщения, по информации ГЖД, увеличит число гостей из соседней республики и поможет развитию туризма в Грузии

ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Движение поездов из Тбилиси в Ереван возобновится с 15 июня, билеты поступят в продажу в ближайшее время, сообщает в Facebook пресс-служба "Грузинской железной дороги" (ГЖД).

Железнодорожные пассажирские перевозки между Грузией и Арменией были временно приостановлены из-за пандемии коронавируса. Решение восстановить движение поездов по маршруту Тбилиси-Ереван-Тбилиси приняли после того, как с 1 июня Грузия открыла сухопутные границы, закрытые с марта 2020 года.

На сегодняшний день на границе Грузии с Арменией функционируют два контрольно-пропускных пункта – Баграташен-Садахло и Гогаван-Гугути. По информации ГЖД, восстановление железнодорожного сообщения увеличит число гостей из соседней республики и поможет развитию туризма в Грузии.

Грузинский туризм наиболее пострадал от пандемии коронавируса. В прошлом году доходы от туризма опустились на неимоверно низкий уровень – 427,7 тысячи долларов, при количестве международных путешественников в 1,7 миллиона. В то время как в 2019 году, до пандемии, число международных путешественников превысило 9,3 миллиона, а доходы составили 3,3 миллиарда долларов.

За первые четыре месяца 2021 года число визитов международных визитеров составило 220,4 тысячи, что на 90,3% меньше показателя аналогичного периода 2019 года.

Кроме того, ГЖД ведет переговоры с Азербайджанской железной дорогой. Направление Тбилиси-Баку-Тбилиси будет обновлено, как только откроется сухопутная граница с соседней страной.

Пересечь сухопутную границу можно будет с документом, подтверждающим полный курс вакцинации и с отрицательным ПЦР-тестом, либо с отрицательным ПЦР-тестом, проведенным за последние 72 часа. В этом случае лицо будет обязано на третий день после прибытия сделать повторный ПЦР-тест. В то же время, Межведомственный координационный Совет призывает визитеров во время пересечения границы иметь при себе медицинскую страховку, которая покрывает расходы лечения COVID-19.

Приехать в Грузию могут все вакцинированные против COVID-19 иностранцы (исключение – люди, побывавшие в Индии за последние две недели). Правительство Грузии также составило список стран, граждане которых могут приехать в Грузию без вакцинации, но с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус, сделанным за 72 часа до приезда. В таком случае иностранцу придется сдавать повторный ПЦР-тест на третий день после прибытия за свой счет.

Государственная компания АО "Грузинская железная дорога" в настоящее время является владельцем как железнодорожных путей, так и всех железнодорожных составов, и сама устанавливает тарифы на перевозку пассажиров и грузоперевозки.

По данным министерства экономики и устойчивого развития, грузовые железнодорожные перевозки в 2020 году увеличились с 10,9 до 11,1 миллиона тонн. Число перевезенных пассажиров составило 800 тысяч человек.

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