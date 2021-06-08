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Давид Мирцхулава
Photo: courtesy of David Mirtskhulava

Мирцхулава: без строительства новых ГЭС Грузии придется увеличить импорт электроэнергии

Грузия
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Темы:
Протесты вокруг строительства Намахвани ГЭС (101)
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По словам экс-министра энергетики Грузии Давида Мирцхулава, в Грузии приостановлено более 50 энергетических проектов из-за протестных настроений в обществе

Грузия
Мирцхулава: без строительства новых ГЭС Грузии придется увеличить импорт электроэнергии

"В Грузии приостановлены 54 энергетических проекта, что болезненно не только для энергетики, но и для экономики страны. Это инвестиции примерно в размере 4 миллиардов долларов. Необходимо продолжение коммуникации с населением и достижение какого-то консенсуса. Без развития в частности гидроэнергетики мы будем зависеть в дальнейшем только от импорта", –сказал Мирцхулава Sputnik Грузия.

Строительство как можно большего количества гидростанций является приоритетом правительства Грузии, так как это единственный выход в случае энергодефицита, с которым, по мнению экспертов, Грузия столкнется к 2030 году. Строительство и малых, и средних ГЭС в разных уголках страны в большинстве случаев проходит на фоне протеста местных жителей.

Строительство Намахвани ГЭС
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Инвестор готов помочь в поиске компромиссного решения по Намахвани ГЭС

Так, вот уже семь месяцев длится протест противников строительства каскада Намахвани ГЭС в ущелье реки Риони в регионе Имерети.

Протестующие требуют упразднить соглашение между правительством Грузии и компанией-контрактором ENKA о строительстве ГЭС, аннулировать постановление правительства о долгосрочной передаче земель этой компании, отправить в отставку министра экономики Грузии Натию Турнава, а также объявить временный мораторий на проекты, осуществляемые в энергосекторе страны.

Под давлением общественности правительство Грузии приняло решение объявить мораторий на строительство плотины на срок от 9 до 12 месяцев.

Темы:
Протесты вокруг строительства Намахвани ГЭС (101)
Теги:
Давид Мирцхалава

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