Мирцхулава: без строительства новых ГЭС Грузии придется увеличить импорт электроэнергии

По словам экс-министра энергетики Грузии Давида Мирцхулава, в Грузии приостановлено более 50 энергетических проектов из-за протестных настроений в обществе

Грузия Мирцхулава: без строительства новых ГЭС Грузии придется увеличить импорт электроэнергии

"В Грузии приостановлены 54 энергетических проекта, что болезненно не только для энергетики, но и для экономики страны. Это инвестиции примерно в размере 4 миллиардов долларов. Необходимо продолжение коммуникации с населением и достижение какого-то консенсуса. Без развития в частности гидроэнергетики мы будем зависеть в дальнейшем только от импорта", –сказал Мирцхулава Sputnik Грузия.

Строительство как можно большего количества гидростанций является приоритетом правительства Грузии, так как это единственный выход в случае энергодефицита, с которым, по мнению экспертов, Грузия столкнется к 2030 году. Строительство и малых, и средних ГЭС в разных уголках страны в большинстве случаев проходит на фоне протеста местных жителей.

Так, вот уже семь месяцев длится протест противников строительства каскада Намахвани ГЭС в ущелье реки Риони в регионе Имерети.

Протестующие требуют упразднить соглашение между правительством Грузии и компанией-контрактором ENKA о строительстве ГЭС, аннулировать постановление правительства о долгосрочной передаче земель этой компании, отправить в отставку министра экономики Грузии Натию Турнава, а также объявить временный мораторий на проекты, осуществляемые в энергосекторе страны.

Под давлением общественности правительство Грузии приняло решение объявить мораторий на строительство плотины на срок от 9 до 12 месяцев.