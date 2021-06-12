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Варлам Голетиани. Акция протеста против строительства Намахвани ГЭС, архивное фото

Процесс пошел: известны первые результаты переговоров по Намахвани ГЭС

© Sputnik / STRINGER
Грузия
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Темы:
Протесты вокруг строительства Намахвани ГЭС (106)
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Согласно договоренностям, полицейские силы должны быть выведены из ущелья Риони, а демонстранты смогут вернуться в Намахвани

ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. Медиаторам и участникам протеста против строительства каскада Намахвани ГЭС удалось достичь первого соглашения, заявил заместитель директора Энергетического объединения секретариата ЕС и председатель Центра переговоров и разрешения споров Дирк Бушле.

Строительство Намахвани ГЭС
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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При участии Бушле сегодня лидеры протестного движения провели переговоры с заместителями глав Минсельхоза и Минэкономики Грузии. Встреча продолжалась девять часов.

"На сегодняшней встрече были согласованы следующие вопросы: мы начинаем оценку рисков и, если они будут выявлены, постараемся их решить; мы договорились о снятии барьеров и обеспечении гарантированного права на передвижение; мы договорились о разработке документа энергобезопасности – правительство определит политику энергобезопасности на 10 лет", - сказал Бушле.

Что касается продолжения посредничества, представитель ЕС отметил, что все будет зависеть от выполнения достигнутых договоренностей.

В то же время организатор протеста Варлам Голетиани отметил, что на встрече также обсуждался вопрос задержанных во время протеста.

"Мы на встрече призвали прокуратуру освободить наших ребят, и министерство отметило это обращение. Также для нас важны и потенциальные задержания наших единомышленников, которые могут произойти, и у нас есть подобная информация", - сказал Голетиани.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили
© facebook.com/GaribashviliOfficial
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Он подчеркнул, что, согласно договоренностям, полицейские силы должны быть выведены из ущелья Риони, а демонстранты смогут вернуться в Намахвани.

"Мы договорились о том, что если эти условия будут выполнены до следующей пятницы, тогда уже будет поставлен вопрос о последующих условиях", — сказал Голетиани.

Протест противников строительства каскада Намахвани ГЭС в ущелье реки Риони в регионе Имерети продолжается уже более семи месяцев. После ряда масштабных акций в Кутаиси, протестующие из регионов Грузии 23 мая собрались в Тбилиси. Они поставили правительству ультиматум, потребовав отставки министра экономики и немедленного разрыва контракта с турецкой компанией ENKA, строящей ГЭС, пригрозив "парализовать столицу". После того, как требования выполнены не были, активисты вернулись в ущелье Риони, где пытаются помешать строительству на месте.

Тем не менее правительство Грузии все же приняло решение объявить мораторий на строительство плотины ГЭС на Риони на срок от 9 до 12 месяцев.

Правительство Грузии в 2019 году предоставило право на разработку, строительство, владение и эксплуатацию каскада Намахвани ГЭС турецкой компании ENKA и норвежской компании Clean Energy Group. Инженерное сооружение будет занимать территории сразу двух муниципалитетов: Цагери и Цхалтубо.

Давид Мирцхулава
photo: courtesy of David Mirtskhulava
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Намахвани ГЭС будет состоять из каскада двух ГЭС: одной – с плотиной площадью в 1 кв. км, а второй – площадью в 5,1 кв. км. Площадь каждой из плотин меньше любой другой в Грузии. Для сравнения, площадь Тбилисского водохранилища – 11,6 кв. км, Ингури ГЭС – 13,6, Шаорского водохранилища – 9,1 кв. км.

При этом с помощью плотины и шлюзов будет регулироваться уровень воды, чтобы не допустить наводнений в ущелье.

После завершения проекта годовое производство электроэнергии в Грузии увеличится на 15%. В строительство каскада будет вложено 830 миллионов долларов.

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Темы:
Протесты вокруг строительства Намахвани ГЭС (106)

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