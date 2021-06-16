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Грузия получит из США препарат от коронавируса "ремдесивир"

© AFP / RONI REKOMAA
Грузия
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Sputnik Грузия
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Еще в начале мая в Грузии заговорили о дефиците препарата "ремдесивир" - запас препарата был на 660 пациентов

ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Препарат "ремдесивир" уже выслан из США и будет доставлен в Грузию в ближайшее время, заявил журналистам директор тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе.

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photo: Government of Georgia / FB
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Еще в начале мая в Грузии заговорили о дефиците препарата "ремдесивир". У Грузии был запас "Ремдесивира" на 660 пациентов, однако все дозы были израсходованы. Грузия купила этот препарат из Индии, однако из-за нынешнего эпидположения получить "ремдесивир" из этой страны не удастся.

"Мы обратились к компании Gilead с просьбой, и в качестве исключения они приняли решение о том, что мы получим десять тысяч коробок "ремдесивира", к тому же не индийского дженерика (препарат, который копирует оригинальный – ред.), а самого бренда – американского, оригинального производства. Насколько мне известно, вчера он был выслан из Америки и сегодня или завтра приедет", – отметил Церцвадзе.

Ремдесивир является новым противовирусным препаратом в классе нуклеотидных аналогов. США 1 мая 2020 выдало в упрощенном порядке разрешение для экстренного использования ремдесивира для лечения COVID-19 в США. Препарат был первоначально создан и разработан Gilead Sciences в 2009 году для лечения гепатита С и респираторно-синцитиального вируса (RSV). Он не работал против гепатита C или RSV, но затем был перепрофилирован и изучен в качестве потенциального лечения болезни, вызванной вирусом Эбола, и вирусных инфекций Марбург.

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Теги:
Грузия, США, Пандемия, Коронавирус COVID-2019

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