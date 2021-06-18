Скандал с аудиозаписями в Грузии: прокуратура назвала записи с Иванишвили фальшивкой

По данным прокуратуры, записи специально изменили, чтобы получить определенный смысл, и, исходя из этого, они не могут быть доказательством по какому-либо делу

ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. Генеральная прокуратура обнародовала первые результаты расследования по делу о публикации в эфире TV Pirveli якобы разговоров сына грузинского миллиардера и основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили Беры и назвала записи монтажом и фальшивкой.

Телекомпания TV Pirveli 6 марта обнародовала якобы записи компрометирующих разговоров Беры с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашивили и главой специальной службы госохраны Анзором Чубинидзе. В записях участники разговоров обсуждают наказание людей, якобы оскорблявших Беру Иванишвили в социальных сетях.

"Использованные в репортаже программы "Суббота Нодара Меладзе" в эфире TV Pirveli от 6 марта 2021 года аудиозаписи являются фальшивыми. В аудиозаписях есть множество следов редактирования, и все они изготовлены при помощи монтажа", - говорится в заявлении прокуратуры.

Прокуратура утверждает, что у нее нет оригинала записи, так как телекомпания отказалась ее передавать. Поэтому экспертиза проводилась по записи сюжета. По ее итогам в записи было найдено 170 правок. Кроме того, в 21 месте использованы голоса других людей, которые не принадлежат Ираклию Гарибашвили, Бере Иванишвили или Анзору Чубинидзе. В сюжете также был обнаружен монтаж отдельных слов, благодаря которым менялся смысл сказанного в диалоге.

По данным прокуратуры, записи специально изменили, чтобы получить определенный смысл, и исходя из этого они не могут быть доказательством по какому-либо делу.

Происхождение записей

Следствие также установило, что прослушивание телефонов Беры Иванишвили, Ираклия Гарибашвили и Анзора Чубинидзе велось в период с октября 2011 года по октябрь 2012 года в рамках ряда уголовных дел, возбужденных после того, как отец Беры объявил о создании партии.

По материалам дел было выявлено, что у фигурантов аудиозаписей не было ничего общего с этими уголовными делами, а их номера в разных делах фигурировали с разными именами и прозвищами.

"Таким образом, повод для прослушивания телефонов создавался незаконно с грубым нарушением процессуального законодательства", - отмечается в заявлении.

По данным прокуратуры, при помощи подобных схем велось прослушивание телефонов сотни человек, в том числе самого Иванишвили и членов его семьи, членов "Грузинской мечты", оппозиционных политиков, а также руководителей СМИ и журналистов.

Тема аудиозаписей

В то же время прокуратура Грузии выяснила происхождение и темы аудиозаписей. По ее данным, в 2011 году после заявления Иванишвили о создании партии против него и его сына Беры началась массовая кампания и в соцсетях распространялись заявления и сообщения с угрозами. Их передавали охране семьи, которой руководил Анзор Чубинидзе и которая проверяла информацию на реальность угроз.

Следствие также установило, что охранники Беры в двух случаях встретились с авторами угроз у них дома. По версии следствия, на встрече были родители и соседи и там не было угроз, насилия или принуждения.

Следствие по делу продолжается по статье "нарушение тайны частной коммуникации". В частности, прокуратура расследует факт, содержащий признаки самовольной записи или прослушивания частных переговоров, а также незаконного использования и распространения записей частной коммуникации и информации, полученных с применением технических средств.

Однако при этом в прокуратуре подчеркивают, что дело против распространения записей в эфире телеканала не ведется.

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