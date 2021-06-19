Посольство Грузии в Греции опровергло информацию о беспределе греческой полиции

Посольство отмечает, что его представители объяснили гражданину, что заинтересованы в установлении правды по делу, однако все решит суд

ТБИЛИСИ, 19 июн — Sputnik. Посольство Грузии в Греции опровергло информацию о плохом обращении полиции с гражданином Грузии в греческой тюрьме.

Ранее грузинские СМИ обнародовали интервью с задержанным в Греции за разбой гражданином Грузии, в котором тот говорит о беспределе греческой полиции.

"Посольство находится на постоянной связи с задержанным в Греции гражданином Грузии, и в последнем телефонном разговоре 18 июня задержанный заявил, что чувствует себя хорошо и у нет проблем со здоровьем", – говорится в заявлении посольства.

По данным посольства, задержанный за разбойное нападение на пожилую пару гражданин Грузии отрицает свою вину. Между тем его связь с нападением подтверждается анализом ДНК.

Также посольство озвучило информацию, полученную из полиции, в которой указано, что гражданина Грузии задержали за нелегальное пребывание, а после выявили его связь с нападением.

Посольство отмечает, что его представители объяснили гражданину, что заинтересованы в установлении правды по делу, однако все решит суд.

При этом в посольстве заявляют, что готовы помочь задержанному в рамках своей компетенции.

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