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Полиция Греции

Посольство Грузии в Греции опровергло информацию о беспределе греческой полиции

© CC0 / Luc Coekaerts / 20150527_182909LC
Грузия
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Посольство отмечает, что его представители объяснили гражданину, что заинтересованы в установлении правды по делу, однако все решит суд

ТБИЛИСИ, 19 июн — Sputnik. Посольство Грузии в Греции опровергло информацию о плохом обращении полиции с гражданином Грузии в греческой тюрьме.

Ранее грузинские СМИ обнародовали интервью с задержанным в Греции за разбой гражданином Грузии, в котором тот говорит о беспределе греческой полиции.

Полиция Греции
© AFP / ANGELOS TZORTZINIS
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"Посольство находится на постоянной связи с задержанным в Греции гражданином Грузии, и в последнем телефонном разговоре 18 июня задержанный заявил, что чувствует себя хорошо и у нет проблем со здоровьем", – говорится в заявлении посольства.

По данным посольства, задержанный за разбойное нападение на пожилую пару гражданин Грузии отрицает свою вину. Между тем его связь с нападением подтверждается анализом ДНК.

Также посольство озвучило информацию, полученную из полиции, в которой указано, что гражданина Грузии задержали за нелегальное пребывание, а после выявили его связь с нападением.

Посольство отмечает, что его представители объяснили гражданину, что заинтересованы в установлении правды по делу, однако все решит суд.

При этом в посольстве заявляют, что готовы помочь задержанному в рамках своей компетенции.

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Теги:
Посольство Грузии в Греции, Греция

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