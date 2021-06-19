К 2025 году в каждом городе Грузии будет постоянное водоснабжение

Проблемы с водоснабжением есть в мелких городах Грузии из-за устаревшей системы, что вызывает недовольство местного населения

ТБИЛИСИ, 19 июн — Sputnik. Постоянное водоснабжение в каждом городе Грузии будет к 2025 году, заявил министр регионального развития и инфраструктуры Ираклий Карселадзе.

Проблемы с водоснабжением есть в мелких городах Грузии из-за устаревшей системы, что вызывает недовольство местного населения, которое вынуждено или запасаться водой, или покупать ее.

"К 2025 году в каждом городе будет 24-часовое водоснабжение. Также в регионах будут благоустроенные внутренние дороги", - сказал Карселадзе.

По его словам, все это предусмотрено в плане развития страны, рассчитанном на ближайшие 10 лет.

Также Карселадзе отметил, что по плану его ведомство для осуществления всех пунктов получит инвестиции на 31,5 миллиарда лари.

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