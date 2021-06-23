Грузия продолжает выводить своих миротворцев из Афганистана

Уже третий поток 32-го батальона третьей пехотной бригады прибыл на родину. Грузинских миротворцев встречали в Тбилисском международном аэропорту с почестями

ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Еще один поток военных вернулся в Грузию из Афганистана согласно плану завершения Грузией участия в миссии "Решительная поддержка", говорится в сообщении на сайте Минобороны Грузии.

Миссия НАТО "Решительная поддержка" в Афганистане завершится в сентябре текущего года. Грузинские подразделения покидают Афганистан по согласованному графику. Участие Сил обороны Грузии в миссии в Афганистане завершится после полного возвращения подразделения.

С грузинской стороны в миссии участвуют 872 военных. Они дислоцированы на авиационной базе Баграм в Кабуле и Мазари-Шариф.

В данный момент из Афганистана ведется вывод 32-го батальона третьей пехотной бригады. В среду в Грузию прибыл уже третий поток военных этого подразделения.

Венные батальона уже полгода выполняют свою миссию на авиабазе Баграм, где в их компетенцию входило обеспечение безопасности периметра.

Грузинские миротворцы принимают участие в миротворческой миссии НАТО в Афганистане с 2004 года. С 2015 эта миссия была объявлена небоевой и получила название "Решительная поддержка".

В период участия Грузии в миссии в Афганистане, службу там проходили более 20 тысяч военных Грузии. За это время в Афганистане погибли 32 военных, а несколько сотен получили ранения разной тяжести.

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