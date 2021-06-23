Грузия продолжает выводить своих миротворцев из Афганистана

ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Еще один поток военных вернулся в Грузию из Афганистана согласно плану завершения Грузией участия в миссии "Решительная поддержка", говорится в сообщении на сайте Минобороны Грузии.
Миссия НАТО "Решительная поддержка" в Афганистане завершится в сентябре текущего года. Грузинские подразделения покидают Афганистан по согласованному графику. Участие Сил обороны Грузии в миссии в Афганистане завершится после полного возвращения подразделения.
С грузинской стороны в миссии участвуют 872 военных. Они дислоцированы на авиационной базе Баграм в Кабуле и Мазари-Шариф.
В данный момент из Афганистана ведется вывод 32-го батальона третьей пехотной бригады. В среду в Грузию прибыл уже третий поток военных этого подразделения.
Венные батальона уже полгода выполняют свою миссию на авиабазе Баграм, где в их компетенцию входило обеспечение безопасности периметра.
Грузинские миротворцы принимают участие в миротворческой миссии НАТО в Афганистане с 2004 года. С 2015 эта миссия была объявлена небоевой и получила название "Решительная поддержка".
В период участия Грузии в миссии в Афганистане, службу там проходили более 20 тысяч военных Грузии. За это время в Афганистане погибли 32 военных, а несколько сотен получили ранения разной тяжести.
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