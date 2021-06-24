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Грузия намерена развивать цифровые продукты и поощрять конкуренцию на интернет-рынке

photo: Pixabay / RAEng_Publications
Грузия
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Национальная комиссия по коммуникациям намерена создать такую среду, в которой на рынке появляются новые игроки и поощряется конкуренция

ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Национальная комиссия по коммуникациям собирается развивать рынок цифровых технологий и поощрять конкуренцию на интернет-рынке, заявил глава комиссии Каха Бекаури в эфире Первого канала.

"Грузия должна стать поставщиком инновационных цифровых продуктов в регион и мир. Для создания таких инновационных продуктов компаниям-инвесторам необходима телекоммуникационная инфраструктура и открытый рынок, поэтому правила игры должны быть изменены, и страна должна полностью использовать эти возможности", – сказал Бекаури.

По его словам, операторы связи по всему миру давно пытаются начать цифровую трансформацию и заменить устаревшую концепцию телекома на новую.

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"Мы хотим, чтобы телекоммуникационный сектор Грузии работал с новой моделью телевидения", – сказал Бекаури.

При этом он подчеркнул, что совместное использование инфраструктуры является ключом к развитию рынка телекоммуникаций.

По его словам, комиссия намерена создать такую среду, в которой на рынке появляются новые игроки и поощряется конкуренция.

"Открытие этого рынка и усиление конкуренции – альтернативный и неизбежный процесс", – добавил глава комиссии.

На сегодняшний день 80% интернет-рынка в Грузии принадлежит двум компаниям. При этом в стране действует около 300 операторов Интернета.

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