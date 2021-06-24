Право назвать стадион в Батуми продали на аукционе за 1,75 миллиона лари

За весь срок действия контракта выигранное почетное право обойдется победителю в 8,75 миллиона лари

ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Победитель аукциона на право называть и рекламировать новый стадион в Батуми выплатит в год 1,75 миллиона лари (550 тысяч долларов).

Право на наименование объекта продала компания Ajara PMC ("Аджара Проджект Менеджмент"). Это первый случай продажи названия стадиона в Грузии.

По условиям аукциона, в названии стадиона обязательно должно присутствовать слово "арена".

Стартовая цена лота составляла миллион лари. Размер ставки аукциона – 25 тысяч лари. Всего заинтересованные компании сделали 30 ставок.

С победителем договор буде заключен на пять лет. Сумма аукциона – это сумма годовой аренды. Таким образом, за весь срок действия контракта выигранное почетное право обойдется победителю в 8,75 миллиона лари (2,75 млн долларов).

Собственник стадиона передаст победителю аукциона на время действия договора право пользования одним бизнес-боксом и пятью парковочными местами.

При этом победитель не будет иметь никакого отношения к управлению стадионом, а лишь размещать рекламу.

Строительство нового современного стадиона в Батуми началось в январе 2018 года. Он спроектирован турецкой архитектурной компанией Bahadir Kul Architects и вмещает 20 тысяч зрителей. Стоимость проекта составила почти 145 млн лари (более 44 млн долларов).

Официальное открытие стадиона состоялось 27 октября 2020 года.

В 2023 году Батумский стадион планирует принять чемпионат Европы по футболу среди юношей до 21 года.