После инцидента в Крыму британский эсминец Defender вошел в порт Батуми

ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Один из самых мощных военных эсминцев Великобритании HMS Defender прибыл в порт грузинского Батуми, сообщает британское посольство.

"Мы рады принять в Батуми один из самых мощных эсминцев ВМС Великобритании HMS Defender. Соединенное Королевство продолжает работать с партнерами и союзниками для обеспечения безопасности в Черноморском регионе", - сказано в заявлении, которое опубликовано на официальной странице в Facebook.

В среду Минобороны РФ заявило, что британский эсминец Defender пересек российскую границу в районе мыса Фиолент (Крым). Российский пограничный корабль после неоднократных предупреждений выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца. Британское минобороны и канцелярия правительства утверждают, что эсминец не был обстрелян и не находился в российских территориальных водах.

Минобороны Британии настаивает, что корабль совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом. Также британское минобороны заявило, что Россия проводила в Черном море учебные стрельбы и заранее предупредила "морское сообщество" о своих действиях. Однако журналист "Би-би-си", находившийся на борту британского судна, подтвердил, что корабль преднамеренно зашел в российские территориальные воды. Позднее газета Telegraph со ссылкой источники в минобороны сообщила, что окончательное решение о проходе британского эсминца Defender в Черном море было оставлено за премьер-министром Соединенного Королевства Борисом Джонсоном. Сам Джонсон назвал проход корабля в этих водах "вполне уместным", напомнив, что Великобритания не признает переход Крыма к России.