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Поместье Левиль

Первый этап ремонта грузинского поместья Левиль во Франции завершен

photo : Giorgi Margvelashvili / FB
Грузия
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Поместье Левиль было официально признано собственностью Грузии в сентябре 2016 года, после чего и начался его ремонт

ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Первый этап ремонта грузинского поместья Левиль во Франции завершен, рядом с поместьем появилась оранжерея, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Грузии.

В поместье Левиль, огороженной старинной оградой, стоит двухэтажный дом в стиле Людовика XIII, построены аллея из вековых лип, сад и огород. На первом этаже шато находится большой салон, стены которого украшают портреты известных политических и государственных деятелей первой Грузинской демократической республики. Здесь же хранится оригинал Акта независимости Грузии от 26 мая 1918 года.

Поместье Левиль
photo : Giorgi Margvelashvili / FB
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В презентации оранжереи и в участии совета управления поместьем примут участие министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиалини и министр культуры Тея Цулукиани.

История Левильской грузинской усадьбы начинается с 1921 года. Тогда, после установления власти большевиков, правительство Грузинской демократической республики нашло убежище во Франции. В марте 1921 года грузинское правительство в изгнании во главе с его председателем Ноэ Жордания поселилось в Париже. А вскоре ими была приобретена маленькая усадьба в Левиле, которая должна была стать убежищем грузинским политическим беженцам.

Поместье Левиль было официально признано собственностью Грузии в сентябре 2016 года. Переговоры о передаче имения велись с правительством Франции с 1991 года.

После получения поместья в собственность Грузия начала ремонт поместья, которое долго стояло заброшенным.

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Теги:
Франция, Поместье Левиль

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