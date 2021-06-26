Грузия работает над упрощением трудоустройства грузинских моряков

В Грузии на сегодняшний день функционируют пять учебных заведений, которые готовят профессионалов, чья работа напрямую связана с морем

ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Власти Грузии активно работают над улучшением образования моряков, чтобы им было легче трудоустроиться, заявила министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава на праздничном мероприятии в честь Дня моряка.

День моряков в портовом городе Батуми отметили традионным шествием с оркестром.

"Мы делаем очень много для того, чтобы морское образование в Грузии соответствовало международным стандартам, и моряки легче могли устроиться на работу на разные корабли по всему миру", - сказала Турнава.

Министр отметила большой вклад моряков в экономику страны. По ее словам, благодаря им Грузия получает доход до 300 миллионов долларов в год.

В Грузии на сегодняшний день функционируют пять учебных заведений, которые готовят профессионалов, чья работа напрямую связана с морем.

Морское образование делится на три этапа, и каждые два года Агентство морского транспорта проверяет учебные программы на соответствие международным стандартам. При этом сами моряки раз в пять лет обязаны пройти обязательный курс переподготовки.

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