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Батумский порт - грузовое судно в Черном море

Грузия работает над упрощением трудоустройства грузинских моряков

© Sputnik / Seyran Baroyan
Грузия
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/georgia/20210626/252137208/Gruziya-rabotaet-nad-uproscheniem-trudoustroystva-gruzinskikh-moryakov.html

В Грузии на сегодняшний день функционируют пять учебных заведений, которые готовят профессионалов, чья работа напрямую связана с морем

ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Власти Грузии активно работают над улучшением образования моряков, чтобы им было легче трудоустроиться, заявила министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава на праздничном мероприятии в честь Дня моряка.

День моряков в портовом городе Батуми отметили традионным шествием с оркестром.

Моряки Батумской морской академии
photo: Batumi City Hall / FB
Грузинские моряки будут учиться на английском: новости Батумской морской академии

"Мы делаем очень много для того, чтобы морское образование в Грузии соответствовало международным стандартам, и моряки легче могли устроиться на работу на разные корабли по всему миру", - сказала Турнава.

Министр отметила большой вклад моряков в экономику страны. По ее словам, благодаря им Грузия получает доход до 300 миллионов долларов в год.

В Грузии на сегодняшний день функционируют пять учебных заведений, которые готовят профессионалов, чья работа напрямую связана с морем.

Морское образование делится на три этапа, и каждые два года Агентство морского транспорта проверяет учебные программы на соответствие международным стандартам. При этом сами моряки раз в пять лет обязаны пройти обязательный курс переподготовки.

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