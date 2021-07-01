В Грузии будут проверять качество импортированных игрушек

В случае несоответствия правилам, игрушки будут изымать с рынка или партию товара не пропустят в Грузию

ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Регламент безопасности детских игрушек и новые правила для их импортеров вступили в силу в Грузии с 1 июля.

Согласно новым правилам, ввозимые игрушки до попадания на рынок будут проходить экспертизу на безопасность. Кроме того, импортеры будут обязаны заранее в электронной форме заполнять заявку на ввоз игрушек.

Игрушки будут проверяться по документам, где будет указан ее идентификационный номер, производитель, торговая марка, название и адрес производителя, состав и предупреждение о мерах безопасности.

В случае несоответствия правилам, игрушки будут изымать с рынка или партию товара не пропустят в Грузию.

Также с 1 июля нормы безопасности будут распространяться на ввоз подержанных игрушек. Импортер должен будет вести базу, по которой можно будет идентифицировать игрушку.

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