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Люди в масках у магазина игрушек на батумском рынке Хопа во время пандемии коронавируса

В Грузии будут проверять качество импортированных игрушек

© Sputnik / Seyran Baroyan
Грузия
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В случае несоответствия правилам, игрушки будут изымать с рынка или партию товара не пропустят в Грузию

ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Регламент безопасности детских игрушек и новые правила для их импортеров вступили в силу в Грузии с 1 июля.

Согласно новым правилам, ввозимые игрушки до попадания на рынок будут проходить экспертизу на безопасность. Кроме того, импортеры будут обязаны заранее в электронной форме заполнять заявку на ввоз игрушек.

Строительный рынок Элиава
© Sputnik / Levan Avlabreli
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Игрушки будут проверяться по документам, где будет указан ее идентификационный номер, производитель, торговая марка, название и адрес производителя, состав и предупреждение о мерах безопасности.

В случае несоответствия правилам, игрушки будут изымать с рынка или партию товара не пропустят в Грузию.

Также с 1 июля нормы безопасности будут распространяться на ввоз подержанных игрушек. Импортер должен будет вести базу, по которой можно будет идентифицировать игрушку.

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