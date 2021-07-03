Минздрав Грузии: на сайт для регистрации на вакцинацию совершена кибератака

ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. Сайт для регистрации на вакцинацию от коронавируса подвергся кибератаке, заявила замглавы Минздрава Грузии Тамар Габуния журналистам.
В Грузии действует электронная система регистрации на вакцинацию. Желающие должны заполнить электронную форму и сами выбрать удобную им клинику. В 12 часов дня в стране должна была начаться регистрация на прививку вакциной Sinopharm, однако сайт оказался недоступен.
"Мы ожидали, что регистрация на портале начнется, но стало известно, что ведется массовая кибератака, и мы не смогли обеспечить исправность сайта", - сказала Габуния.
МВД Грузии сообщило, что по факту кибератаки возбуждено уголовное дело по двум статьям "незаконное использование компьютерных данных или компьютерных систем" и "посягательство на компьютерные данные или компьютерные системы".
Грузия получила миллион доз китайских вакцин против коронавируса Sinopharm и Sinovac. Через месяц Грузия дополнительно получит еще по 500 тысяч доз. В планах властей ежедневно вакцинировать по 20 – 25 тысяч человек.
В июле в Грузию поступит также и вакцина Pfizer. Таким образом, Грузия до конца года получить до четырех миллионов доз вакцин против коронавируса.
Вакцинация от коронавируса в Грузии началась 15 марта. К этому времени в стране прививки сделал 266 161 человек, из них двойную дозу - 104 196 граждан.
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