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Глобальная атака вируса-вымогателя поразила IT-системы

Минздрав Грузии: на сайт для регистрации на вакцинацию совершена кибератака

© photo: Sputnik / Alexey Mal'gavko
Грузия
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/georgia/20210703/252201089/Minzdrav-Gruzii-na-sayt-dlya-registratsii-na-vaktsinatsiyu-sovershena-kiberataka.html

По факту кибератаки возбуждено уголовное дело по двум статьям "незаконное использование компьютерных данных или компьютерных систем" и "посягательство на компьютерные данные или компьютерные системы"

ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. Сайт для регистрации на вакцинацию от коронавируса подвергся кибератаке, заявила замглавы Минздрава Грузии Тамар Габуния журналистам.

В Грузии действует электронная система регистрации на вакцинацию. Желающие должны заполнить электронную форму и сами выбрать удобную им клинику. В 12 часов дня в стране должна была начаться регистрация на прививку вакциной Sinopharm, однако сайт оказался недоступен.

Эпидемия коронавируса - вакцинация медиков в Тбилисской инфекционной больнице. Марина Эзугбая
© Sputnik / STRINGER
С регистрацией на массовую вакцинацию от коронавируса в Грузии возникли проблемы

"Мы ожидали, что регистрация на портале начнется, но стало известно, что ведется массовая кибератака, и мы не смогли обеспечить исправность сайта", - сказала Габуния.

МВД Грузии сообщило, что по факту кибератаки возбуждено уголовное дело по двум статьям "незаконное использование компьютерных данных или компьютерных систем" и "посягательство на компьютерные данные или компьютерные системы".

Грузия получила миллион доз китайских вакцин против коронавируса Sinopharm и Sinovac. Через месяц Грузия дополнительно получит еще по 500 тысяч доз. В планах властей ежедневно вакцинировать по 20 – 25 тысяч человек.

В июле в Грузию поступит также и вакцина Pfizer. Таким образом, Грузия до конца года получить до четырех миллионов доз вакцин против коронавируса.

Вакцинация от коронавируса в Грузии началась 15 марта. К этому времени в стране прививки сделал 266 161 человек, из них двойную дозу - 104 196 граждан.

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