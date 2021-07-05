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Туристы на краю горы в районе плато Лаго-Наки Кавказского государственного природного биосферного заповедника имени Х. Г. Шапошникова

В Грузии появится больше заповедников

© photo: Sputnik / Igor Onuchin
Грузия
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Темы:
Экология в Грузии (192)
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Sputnik Грузия
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На сегодняшний день общая площадь охраняемых территорий составляет 694,3 тысячи гектаров

ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Власти Грузии хотят расширить число заповедников, чтобы они занимали миллион гектаров территории страны, заявила замглавы Минприроды Нино Тандилашвили.

"Наша цель – увеличить площадь охраняемых территорий до миллиона гектаров. Новые охраняемые территории будут созданы в разных регионах Грузии", – сказала Тандилашвили журналистам.

По ее словам, новые охраняемые территории появятся в районах Самегрело, Сванети, Рача и Гурия.

Достопримечательности Аджарии. Парк Мтирала
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Несколько заповедников Грузии могут стать памятниками ЮНЕСКО

"Цель всего этого – сделать Грузию более привлекательной с ее самобытным и уникальным биоразнообразием", – добавила замглавы Минприроды.

Она также отметила, что открытие новых территорий поможет местному населению.

"Они предоставляют определенные услуги посетителям и туристам, и это может стать источником дополнительного дохода для населения", – сказал Тандилашвили.

На сегодняшний день общая площадь охраняемых территорий составляет 694,3 тысячи гектаров.

Всего в Грузии 14 заповедников, 13 национальных парков, 39 памятников природы и три защищенных ландшафта.

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Темы:
Экология в Грузии (192)

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