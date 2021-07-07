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Матч между сборными Грузии и Нидерландов по регби

Второй тест-матч между сборными Грузии и ЮАР по регби не состоится из-за коронавируса

photo: Georgian Rugby / FB
Грузия
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Темы:
Новости грузинского регби (203)
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Положительный тест на коронавирус сдали 10 игроков сборной ЮАР и четверо грузинских регбистов

ТБИЛИСИ, 7 июл – Sputnik. Второй тест-матч между сборными Грузии и Южной Африки по регби, который должен был пройти в ЮАР 9 июля, отменен из-за коронавируса, говорится в сообщении Союза регби Грузии.

Сборные Грузии и ЮАР по регби
photo : Georgian Rugby / FB
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Положительный тест на коронавирус сдали 10 игроков сборной ЮАР и четверо грузинских регбистов. В соответствии с регуляциями, при такой ситуации проведение матча невозможно.

Как отмечается в сообщении Союза регби, самочувствие всех инфицированных грузинских регбистов удовлетворительное. За их состоянием следит медицинский штаб сборной Грузии и квалифицированные специалисты.

В первом тест-матче между сборными Грузии и действующими чемпионами мира, который состоялся 2 июля в Претории, убедительную победу со счетом 40:9 одержала команда ЮАР.

Следующий тест-матч сборная Грузии проведет против Шотландии 17 июля в Тбилиси.

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Темы:
Новости грузинского регби (203)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Пандемия, ЮАР, Грузия, регби

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