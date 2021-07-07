"Пик некомпетентности" - Гахария оценил действия властей на акциях в Тбилиси

ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Бывший премьер-министр Грузии, лидер партии "За Грузию" Георгий Гахария считает, что реакция правительства на беспорядки 5-6 июля была "пиком некомпетентности". Об этом он заявил в беседе с журналистами в Зугдиди.

Так он прокомментировал последние события в Тбилиси – контракции против недели защиты прав ЛГБТ, в результате которых пострадали более 50 журналистов, были разгромлены офисы нескольких общественных организаций, а центр города стал ареной для беспорядков.

"Мы увидели обвалившееся государство, которое не смогло защитить Конституцию, не смогло защитить своих граждан, не смогло защитить журналистов, не смогло защитить туристов. Это было невероятно. То, что мы видели, это было проявлением неумелости", - сказал Гахария.

По его словам, комментарии нынешних лидеров страны в духе "мы предупреждали" являются "пиком некомпетентности".

Похожие обвинения звучат и в адрес самого бывшего премьера. Оппоненты часто обвиняют его в поощрении превышения сил полицейскими во время разгона акции 20 июня 2019 года перед зданием парламента на Руставели. После событий той ночи в Тбилиси два с половиной месяца продолжались протестные акции с требованием его отставки с поста главы МВД.

В Тбилиси 1 июля началась "Неделя достоинства", в ходе которой представители ЛГБТ-сообщества провели ряд мероприятий. Итоговый "Марш достоинства" должен был состояться в понедельник. Противники секс-меньшинств с утра начали проводить контракции, перекрыв центральный проспект Руставели. Акция переросла в беспорядки – пострадали более 50 журналистов, нескольким из которых понадобилось хирургическое вмешательство и пребывание в клинике. Организаторы "Марша достоинства" в итоге его отменили.

Во вторник на проспекте Руставели одновременно начались две акции: "акция молчания" против насилия и контракция из числа противников ЛГБТ, которые называют себя защитниками традиционных ценностей. К ночи они прорвали кордон полиции и заняли площадь перед парламентом. Перед этим полиция в последний момент успела вывезти с территории у парламента участников "акции молчания" против насилия, в которой в том числе участвовали представители организаций-защитников прав ЛГБТ. Агрессивно настроенные противники секс-меньшинств, прорвавшись к парламенту, сорвали флаг ЕС и сожгли его. С утра флаг вернул на место собственноручно председатель парламента, заверив, что Грузия не отказывается от курса евроинтеграции. Полиция сообщила о задержании более ста нарушителей порядка.