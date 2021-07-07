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Третье за день землетрясение произошло на юге Грузии

© CC BY 2.0 / lora_313 / Kilauea Seismographs
Грузия
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Sputnik Грузия
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Подземные толчки были зафиксированы в том же районе в регионе Квемо Картли сегодня два раза

ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,2 произошло у села Самеба (регион Квемо Картли) в 26 километрах от города Дманиси (104 километра до Тбилиси), сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.

Подземные толчки были зафиксированы в 22:20 по местному времени. Эпицентр находился на глубине 9 километров.

Подземные толчки магнитудой около 3 на этой территории были зафиксированы сегодня утром и днем, вчера ночью, а также 15, 18 и 25 июня и 1 июля.

Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.

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Теги:
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