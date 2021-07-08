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Сейсмограмма землетрясения, архивное фото

Землетрясение вновь произошло на юге Грузии

© photo: Sputnik / G. Koposov
Грузия
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/georgia/20210708/252251181/Zemletryasenie-vnov-proizoshlo-na-yuge-Gruzii.html

Подземные толчки были зафиксированы в 10:26 по местному времени. Эпицентр находился на глубине 11 километров

ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,2 произошло у села Самеба (регион Квемо Картли) в 26 километрах от города Дманиси (104 километра до Тбилиси), сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.

Это четвертое землетрясение за два последних дня.

Подземные толчки были зафиксированы в 10:26 по местному времени. Эпицентр находился на глубине 11 километров. Подземные толчки магнитудой около 3 на этой территории были зафиксированы 1, 6 и 7 июля,  а также 15, 18 и 25 июня.

Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.

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