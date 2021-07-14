Сайт регистрации на прививку Pfizer от коронавируса в Грузии "упал"

Ранее проблемы возникли на регистрацию на прививки Sinovac и Sinofarm, тогда на сайт была совершена кибератака

ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Запись на прививку вакциной Pfizer в Грузии задерживается – сайт регистрации работает с перебоями.

В Грузии действует электронная система регистрации на вакцинацию. Желающие должны заполнить электронную форму и сами выбрать удобную им клинику. Ранее проблемы возникли на регистрацию на прививки Sinovac и Sinofarm, тогда на сайт была совершена кибератака.

В среду в 15:00 в стране должна была начаться регистрация на прививку вакциной Pfizer.

Однако многие граждане не могут зайти на сайт. По предварительной версии, причиной перебоев может стать большое число желающих.

На первом этапе сделать вакцину против коронавируса препаратом Pfizer смогут только 14 тысяч граждан Грузии в семи медицинских учреждениях. Делать вакцину Pfizer нужно два раза с интервалом 21-28 дней.

Ранее власти Грузии оформили соглашение с Pfizer, согласно которому страна поэтапно получит 1 000 350 доз вакцины против коронавируса. На данном этапе в Грузию прибыло 28 тысяч доз.

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