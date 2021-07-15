Решения суда по уголовным делам могут стать доступными

Суды получат право выдавать решения в виде публичной информации в течение 10 дней после запроса, но с определенными ограничениями

ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Суды смогут публиковать решения по уголовным делам после приговора, соответствующие поправки в закон "Об общих судах" в ближайшее время рассмотрит парламент Грузии.

Согласно законопроекту, решения судов с открытых заседаний больше не будут считаться закрытой информацией, как это предусмотрено действующим законодательством.

Суды получат право выдавать решения в виде публичной информации в течение 10 дней после запроса, но с определенными ограничениями. В них не будут упоминаться личные данные приговоренных.

Поводом для принятия поправок стало решение Конституционного суда Грузии, который признал неконституционным норму, запрещающую выдачу полного текста решения судов по открытым делам.

В случае принятия закона, он вступит в силу с 1 января 2022 года.

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