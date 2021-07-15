В Грузии запретили бесцельную стрельбу в городах и селах

Также санкции ввели за ношение шумовых пистолетов или нарушение правил их перевозки, ровно как и за нарушение правил ношения газового оружия

ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Стрельба из газового или шумового пистолета, а также из пневматики и охотничьих ружей в населенных пунктах будет караться штрафом.

Соответствующие поправки в Кодекс административных нарушений вступят в силу 29 июля.

Согласно поправкам, стрельба из газового или шумового пистолета, охотничьего и пневматического ружья в населенных пунктах Грузии, а также стрельба с нарушением правил в специально выделенных местах будет караться штрафом в размере 500 лари с возможной конфискацией оружия.

Повторное нарушение запрета в течение года приведет к штрафу в тысячу лари с конфискацией оружия.

Также санкции ввели и за ношение шумовых пистолетов или нарушение правил их перевозки. Штраф в этом случае составит тоже 500 лари.

Аналогичный штраф грозит и за нарушение правил ношения газового оружия.

Повторное нарушение этих запретов в течение года приведет к штрафу в размере тысячи лари и конфискации оружия.

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