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Ираклий Гарибашвили и Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия Второй

"Получил совет" - Гарибашвили рассказал о встрече с Католикос-Патриархом всея Грузии

photp: Irakli Garibashvili / FB
Грузия
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Встреча премьера и главы Грузинской православной церкви прошла на фоне нового социально-политического кризиса в стране

ТБИЛИСИ, 17 июл - Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил, что встретился Католикос-Патриархом всея Грузии Илией II и обсудил "ряд важных вопросов" .

"Мы поговорили о важных вопросах, которые волнуют наш народ. Я выслушал советы и мысли, которые надо учитывать и которые всегда полезны", - написал Гарибашвили в соцсети Facebook.

Никаких подробностей глава правительства не сообщает.

Акция протеста у парламента из-за смерти Лексо Лашкарава. 12 июля 2021 года
© Sputnik / Alex Shlamov
Новая акция протеста пройдет перед парламентом Грузии

События последних двух недель стали началом нового кризиса в Грузии. В прошлый понедельник, 5 июля, акция противников Марша достоинства в защиту прав ЛГБТ завершилась в Тбилиси массовыми нападениями на журналистов и обычных граждан - пострадали более 50 человек. В акции противников ЛГБТ участвовали несколько священнослужителей.

Православная церковь заявила, что осуждает акты насилия, одновременно выступив с с инициативой принятия закона об оскорблении чувств верующих.

Между тем, представители оппозиционных телеканалов и оппозиция обвинили власти в поощрении насилия, а полицию - в бездействии во время нападений на журналистов. Недовольство переросло в акции с требованием отставки премьера Ираклия Гарибашвили после того, как через несколько дней после избиения на акции скончался оператор "ТВ Пирвели" Лексо Лашкарава.

Гарибашвили и правящая партия "Грузинская мечта", в свою очередь, заявляют, что новым политическим кризисом в стране стоят радикальные силы во главе с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили.

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