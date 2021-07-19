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В Грузии установили правила ношения газового или шумового пистолета

© photo: Sputnik / Igor Mikhalev
Грузия
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Причиной внедрения столь строгих мер стали участившиеся случаи преступлений с использованием шумовых пистолетов

ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. С 29 июля в Грузии вступит в силу запрет на ношение шумовых пистолетов, говорится в поправках в закон "Об оружии", опубликованных на сайте Законодательного вестника Грузии.

Согласно поправкам, носить шумовой пистолет на теле или в кармане будет запрещено законом. А перевозить такой пистолет можно будет в специальном ящике в разряженном состоянии.

Пистолет в руках
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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Что касается газового пистолета, то его нельзя будет носить открыто либо демонстрировать в общественных местах. Единственным исключением станет факт использования его в целях обороны.

Штраф за подобные нарушения определен Кодексом административных нарушений и составит 500 лари.

Причиной внедрения столь строгих мер стали участившиеся случаи преступлений с использованием шумовых пистолетов. По данным МВД на 1 июня, в 2021 году с использованием таких пистолетов было совершено восемь разбойных нападений и 12 преступлений с применением насилия, а в 2020 году – 18 разбоев и 24 других преступления.

Инициатором ужесточения закона стало МВД Грузии, которое в 2020 и 2021 году по разным делам изъяло газовое и шумовое оружие по 755 делам.

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