Белорусская авиакомпания Belavia будет летать из Кутаиси

Летать из Кутаисского международного аэропорта самолеты в Минск будут дважды в неделю – в среду и воскресенье вплоть до 27 октября

ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Белорусская авиакомпания Belavia с 4 августа будет осуществлять регулярные рейсы Минск-Кутаиси-Минск, говорится в сообщении Агентства гражданской авиации Минэкономики Грузии.

Летать из Кутаисского международного аэропорта самолеты в Минск будут дважды в неделю – в среду и воскресенье вплоть до 27 октября.

Агентство гражданской авиации призывает граждан следить за меняющимися из-за пандемии правила пересечения границы и внимательно следить за действующими пограничными и санитарными регуляциями.

С 1 марта упрощены процедуры въезда в Грузию воздушным путем для граждан Беларуси. Они могут пересечь границу Грузии при наличии отрицательного результата ПЦР-теста.

Граждане любой страны могут въехать в Грузию воздушным путем при наличии документа, свидетельствующего о прохождении полного курса вакцинации от коронавирусной инфекции.

Для иностранных граждан и лиц без гражданства, кроме имеющих разрешение на постоянное или временное проживание в Беларуси, въезд в Беларусь временно приостановлен. Исключение составляют граждане России, едущие транзитом на родину.

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