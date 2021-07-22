Минобороны Грузии предупреждает жителей об ограничениях на дорогах из-за учений

На этой неделе начался подготовительный этап учений, который подразумевает переброску личного состава и военной техники в районы учений – Сенаки, Орфоло и Вазиани

ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Минобороны Грузии распространило предупреждение для жителей о перемещении военной техники перед учениями Agile Spirit 2021 на дорогах на западе и на юге страны.

Учения пройдут в Грузии с 26 июля по 6 августа, на этой неделе начался подготовительный этап, который подразумевает переброску личного состава и военной техники в районы учений – Сенаки, Орфоло и Вазиани.

В связи с этим сегодня будет ограничено движение автотранспорта на магистралях Сенаки-Леселидзе и Хашури-Ахалцихе-Вале.

"Минобороны приносит извинения гражданам", – говорится в сообщении военного ведомства.

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