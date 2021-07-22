08:37 22 Июля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.6437
  • 100 RUB4.1653
  • USD3.0950
Поиск
Военные учения Agile Spirit - грузинские и американские военнослужащие в Вазиани

Минобороны Грузии предупреждает жителей об ограничениях на дорогах из-за учений

© AP Photo / Shakh Aivazov
Грузия
Получить короткую ссылку
48 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/07/16/252386310.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/georgia/20210722/252385304/Minoborony-Gruzii-preduprezhdaet-zhiteley-ob-ogranicheniyakh-na-dorogakh-iz-za-ucheniy.html

На этой неделе начался подготовительный этап учений, который подразумевает переброску личного состава и военной техники в районы учений – Сенаки, Орфоло и Вазиани

ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Минобороны Грузии распространило предупреждение для жителей о перемещении военной техники перед учениями Agile Spirit 2021 на дорогах на западе и на юге страны.

Учения пройдут в Грузии с 26 июля по 6 августа, на этой неделе начался подготовительный этап, который подразумевает переброску личного состава и военной техники в районы учений – Сенаки, Орфоло и Вазиани.

В связи с этим сегодня будет ограничено движение автотранспорта на магистралях Сенаки-Леселидзе и Хашури-Ахалцихе-Вале.

"Минобороны приносит извинения гражданам", – говорится в сообщении военного ведомства.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Теги:
Минобороны Грузии, Грузия, Учения

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Крупный пожар в центре грузинской столицы на улице Лагидзе
Крупный пожар в центре Тбилиси близ театра оперы и балета - фото
Я вам нравлюсь? Большое спасибо! - откровенное интервью Нани Брегвадзе
"Я вам нравлюсь? Большое спасибо!" - откровенное интервью Нани Брегвадзе
Друзья и партнеры Тбилиси
Друзья и партнеры Тбилиси
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться