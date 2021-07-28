Россия готова рассмотреть возобновление авиасообщения с Грузией

Глава комитета по международным делам Григорий Карасин рассчитывает провести очную встречу со спецпредставителем премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с РФ Зурабом Абашидзе в сентябре-октябре

ТБИЛИСИ, 28 июл – Sputnik. Россия готова обсудить возобновление авиасообщения с Грузией, заявил журналистам председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Об этом пишет ТАСС.

"Мы готовы ее [проблему возобновления авиасообщения] обсуждать. Я думаю, что она рано или поздно будет решена", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

При этом Карасин затруднился назвать конкретные сроки возобновления авиасообщения.

Карасин сообщил, что рассчитывает провести очную встречу со спецпредставителем премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с РФ Зурабом Абашидзе в сентябре-октябре, а место будет зависеть от пандемии.

Согласно указу президента России, российским авиакомпаниям с 8 июля 2019 года временно запрещено осуществлять воздушные перевозки в Грузию. С этой же даты вступило в силу решение Минтранса РФ о приостановке полетов грузинских авиакомпаний в Россию. Российские власти пошли на этот шаг после того, как 20 июня того же года несколько тысяч человек устроили в Тбилиси у здания парламента антироссийский митинг. Поводом для массовой акции стало участие депутата Госдумы Сергея Гаврилова в работе Межпарламентской ассамблеи православия, которая была организована принимающей стороной в стенах грузинского парламента.

Между Россией и Грузией не существует дипломатических отношений, диалог между странами также поддерживается в рамках Женевских дискуссий. Отношения двух стран были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.

Формат пражских переговоров был запущен в декабре 2012 года, после смены власти в Грузии. Абашидзе и Карасин обсуждают в ходе встреч вопросы, связанные с торговлей, туризмом, гуманитарные вопросы. Одним из главных результатов переговоров стало снятие эмбарго на грузинские товары в 2013 году. С тех пор торговые отношения между Грузией и Россией улучшаются с каждым годом.

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