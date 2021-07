Россия готова рассмотреть возобновление авиасообщения с Грузией

ТБИЛИСИ, 28 июл – Sputnik. Россия готова обсудить возобновление авиасообщения с Грузией, заявил журналистам председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Об этом пишет ТАСС.

"Мы готовы ее [проблему возобновления авиасообщения] обсуждать. Я думаю, что она рано или поздно будет решена", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

При этом Карасин затруднился назвать конкретные сроки возобновления авиасообщения.

Карасин сообщил, что рассчитывает провести очную встречу со спецпредставителем премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с РФ Зурабом Абашидзе в сентябре-октябре, а место будет зависеть от пандемии.

Согласно указу президента России, российским авиакомпаниям с 8 июля 2019 года временно запрещено осуществлять воздушные перевозки в Грузию. С этой же даты вступило в силу решение Минтранса РФ о приостановке полетов грузинских авиакомпаний в Россию. Российские власти пошли на этот шаг после того, как 20 июня того же года несколько тысяч человек устроили в Тбилиси у здания парламента антироссийский митинг. Поводом для массовой акции стало участие депутата Госдумы Сергея Гаврилова в работе Межпарламентской ассамблеи православия, которая была организована принимающей стороной в стенах грузинского парламента.