20:38 28 Июля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.6409
  • 100 RUB4.1895
  • USD3.0892
Поиск
Пассажирский самолет компании Аэрофлот

Россия готова рассмотреть возобновление авиасообщения с Грузией

© Sputnik / STRINGER
Грузия
Получить короткую ссылку
Темы:
Россия запретила прямое авиасообщение с Грузией (157)
78 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/07/1c/252448507.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/georgia/20210728/252448517/Rossiya-gotova-rassmotret-vozobnovlenie-aviasoobscheniya-s-Gruziey.html

Глава комитета по международным делам Григорий Карасин рассчитывает провести очную встречу со спецпредставителем премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с РФ Зурабом Абашидзе в сентябре-октябре

ТБИЛИСИ, 28 июл – Sputnik. Россия готова обсудить возобновление авиасообщения с Грузией, заявил журналистам председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Об этом пишет ТАСС.

Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге
© photo: Sputnik / Alexey Danichev
Грузия и Россия - европейские государства, это должно их сближать

"Мы готовы ее [проблему возобновления авиасообщения] обсуждать. Я думаю, что она рано или поздно будет решена", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

При этом Карасин затруднился назвать конкретные сроки возобновления авиасообщения.

Карасин сообщил, что рассчитывает провести очную встречу со спецпредставителем премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с РФ Зурабом Абашидзе в сентябре-октябре, а место будет зависеть от пандемии.

Согласно указу президента России, российским авиакомпаниям с 8 июля 2019 года временно запрещено осуществлять воздушные перевозки в Грузию. С этой же даты вступило в силу решение Минтранса РФ о приостановке полетов грузинских авиакомпаний в Россию. Российские власти пошли на этот шаг после того, как 20 июня того же года несколько тысяч человек устроили в Тбилиси у здания парламента антироссийский митинг. Поводом для массовой акции стало участие депутата Госдумы Сергея Гаврилова в работе Межпарламентской ассамблеи православия, которая была организована принимающей стороной в стенах грузинского парламента.

Тайип Реджеп Эрдоган
© REUTERS / PRESS OFFICE OF THE PRESIDENT OF TURKEY
Анкара обсуждала с Тбилиси взаимодействие Грузии и РФ в рамках "платформы шести" – Эрдоган

Между Россией и Грузией не существует дипломатических отношений, диалог между странами также поддерживается в рамках Женевских дискуссий. Отношения двух стран были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.

Формат пражских переговоров был запущен в декабре 2012 года, после смены власти в Грузии. Абашидзе и Карасин обсуждают в ходе встреч вопросы, связанные с торговлей, туризмом, гуманитарные вопросы. Одним из главных результатов переговоров стало снятие эмбарго на грузинские товары в 2013 году. С тех пор торговые отношения между Грузией и Россией улучшаются с каждым годом.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Россия запретила прямое авиасообщение с Грузией (157)
Теги:
авиасообщение, Грузия, Россия, Григорий Карасин

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Японская скейтбордистка Кокона Хираки - 12 лет
От 12 до 66: самые младшие и старшие спортсмены Олимпиады - фото
Батуми и Зугдиди затопило: видео наводнения после ливневых дождей
Батуми и Зугдиди затопило: видео наводнения после ливневых дождей
“Мост дружбы” на границе Грузии и Армении
“Мост дружбы” на границе Грузии и Армении
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться