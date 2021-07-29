В Грузии подсчитали количество рынков и рассказали об их устройстве

Все рынки Грузии располагаются на площади 1,9 тысячи квадратных метра, а длина их прилавков составляет 50,8 километра

ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. На 1 января 2021 года в Грузии функционировал 201 рынок, треть из всего числа расположена в Тбилиси, говорится в материалах на сайте Национальной службы статистики (Сакстат).

По данным Сакстата в регионах наибольшее число рынков расположено в Имерети, а наименьшее в Рача-Лечхуми – Квемо Сванети.

При этом основная часть рынков продуктовые. В Грузии вещевые рынки составляют лишь треть от общего числа.

Регион Число рынков Тбилиси 61 Аджария 11 Гурия 3 Имерети 41 Кахети 24 Мцхета-Мтианети 4 Рача-Лечхуми - Квемо Сванети 2 Самегрело - Земо Сванети 25 Самцхе-Джавахети 6 Квемо Картли 15 Шида Картли 9

Все рынки Грузии располагаются на площади 1,9 тысячи квадратных метра. А длина их прилавков составляет 50,8 километра.

На территории всех рынков Грузии расположено 69 ветеринарно-санитарных лабораторий, 1,3 тысячи складов и 385 холодильников.

При этом 157 из 201 рынка работают ежедневно в разных городах и районах. Остальные несколько раз в неделю или даже один раз в неделю.

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