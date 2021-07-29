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В Грузии подсчитали количество рынков и рассказали об их устройстве

© Sputnik / STRINGER
Грузия
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Sputnik Грузия
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Все рынки Грузии располагаются на площади 1,9 тысячи квадратных метра, а длина их прилавков составляет 50,8 километра

ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. На 1 января 2021 года в Грузии функционировал 201 рынок, треть из всего числа расположена в Тбилиси, говорится в материалах на сайте Национальной службы статистики (Сакстат).

По данным Сакстата в регионах наибольшее число рынков расположено в Имерети, а наименьшее в Рача-Лечхуми – Квемо Сванети.

При этом основная часть рынков продуктовые. В Грузии вещевые рынки составляют лишь треть от общего числа.

Регион Число рынков
Тбилиси 61
Аджария 11
Гурия 3
Имерети 41
Кахети 24
Мцхета-Мтианети 4
Рача-Лечхуми - Квемо Сванети 2
Самегрело - Земо Сванети 25
Самцхе-Джавахети 6
Квемо Картли 15
Шида Картли 9

Все рынки Грузии располагаются на площади 1,9 тысячи квадратных метра. А длина их прилавков составляет 50,8 километра.     

На территории всех рынков Грузии расположено 69 ветеринарно-санитарных лабораторий, 1,3 тысячи складов и 385 холодильников.

При этом 157 из 201 рынка работают ежедневно в разных городах и районах. Остальные несколько раз в неделю или даже один раз в неделю. 

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Теги:
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