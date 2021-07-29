В Грузии подсчитали количество рынков и рассказали об их устройстве

ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. На 1 января 2021 года в Грузии функционировал 201 рынок, треть из всего числа расположена в Тбилиси, говорится в материалах на сайте Национальной службы статистики (Сакстат).
По данным Сакстата в регионах наибольшее число рынков расположено в Имерети, а наименьшее в Рача-Лечхуми – Квемо Сванети.
При этом основная часть рынков продуктовые. В Грузии вещевые рынки составляют лишь треть от общего числа.
|Регион
|Число рынков
|Тбилиси
|61
|Аджария
|11
|Гурия
|3
|Имерети
|41
|Кахети
|24
|Мцхета-Мтианети
|4
|Рача-Лечхуми - Квемо Сванети
|2
|Самегрело - Земо Сванети
|25
|Самцхе-Джавахети
|6
|Квемо Картли
|15
|Шида Картли
|9
Все рынки Грузии располагаются на площади 1,9 тысячи квадратных метра. А длина их прилавков составляет 50,8 километра.
На территории всех рынков Грузии расположено 69 ветеринарно-санитарных лабораторий, 1,3 тысячи складов и 385 холодильников.
При этом 157 из 201 рынка работают ежедневно в разных городах и районах. Остальные несколько раз в неделю или даже один раз в неделю.
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