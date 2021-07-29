Что проверяет налоговая в компаниях, считающих рейтинги партий: новый скандал в Грузии

Это уже не первый скандал с налоговой и оппозиционными телеканалами за последнее время – накануне телеканала "Мтавари архи" о входе в телекомпанию и в ее "Дом продаж".

ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Оппозиционные СМИ обвинили Службу доходов Грузии в том, что она требует предоставить ей данные семей, которые участвуют в политических опросах, проводимых по заказу телекомпаний.

Оппозиционные телеканалы утверждают, что налоговая требует от компаний, считающих рейтинги политических партий перед выборами, отчета об инвентаризации, которая включает в себя предоставление данных о семьях, участвующих в опросах.

По словам представителей оппозиционных телеканалов "ТВ Пирвели", "Мтавари архи" и "Формулы", это делается для того, чтобы оказывать давление на эти семьи и подорвать доверие к рейтингам телеканалов в преддверии выборов в органы местной власти 2 октября.

В Службе доходов подобную информацию категорически опровергают.

"Хотим отметить, что Служба доходов не требовала открытия баз семей, так как эта информация не представляет для нее предмет изучения", - говорится в заявлении службы.

В сообщении сказано, что службу интересуют лишь декларации о прибыли и их точность. При этом отмечается, что после проверки не предусмотрено никаких санкций, а лишь даются рекомендации для исправления.

Это уже не первый скандал с налоговой и оппозиционными телеканалами за последнее время.

Накануне Служба доходов опровергла информацию телеканала "Мтавари архи" о входе в телекомпанию и в ее "Дом продаж". Служба доходов заявила, что проверяла рекламное агентство, которое оказывает услуги и телеканалу, при этом делала это в дистанционном режиме.

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