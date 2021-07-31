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Министерство культуры Грузии

Министерство культуры Грузии создаст Научно-консультативный совет

photo : press-service of the Ministry of culture of Georgia
Грузия
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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2443)
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Высокопоставленные специалисты и эксперты в различных областях культуры поделятся своим видением и опытом касательно проблем в сфере культуры страны

ТБИЛИСИ, 31 июл — Sputnik. Научно-консультативный совет, который займется поиском путей решения проблем в области культуры, будет создан в Грузии.

Председатель Комитета культуры Элисо Болквадзе в субботу встретилась с кандидатами в члены научно-консультативного совета. Его создание планируется уже в сентябре этого года.

Национальный балет Сухишвили
© Sputnik / Alex Shlamov
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"Как известно, пандемия нанесла серьезный ущерб культурной сфере. Сегодня мы обсудили проблемы и вызовы по разным направлениям в сфере культуры и обсудили пути их решения", – цитирует Болквадзе Первый канал.

Высокопоставленные специалисты и эксперты в различных областях культуры поделятся своим видением и опытом с Комитетом и помогут решить существующие проблемы.

Встреча в целом была посвящена реформе искусства. По словам председателя Комитета, в нем будут задействованы и международные эксперты. Вместе с Комитетом разработают систему, которая будет адаптирована к нынешним реалиям Грузии.

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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2443)
Теги:
культура, Грузия

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