Премьер-министр: Грузия готова оказать помощь охваченной пожарами Турции

Премьер-министр Грузии также выразил соболезнования семьям погибших в результате пожаров в Турции

ТБИЛИСИ, 31 июл – Sputnik. Грузия готова оказать любую помощь Турции в которой бушуют пожары, сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

"Грузия выражает солидарность правительству Турции и населению в это трудное время. От имени правительства Грузии я готов оказать любую помощь соседней Турции", – сказано в заявлении Гарибашвили, текст которого опубликован на сайте правительства Грузии.

Премьер-министр Грузии также выразил соболезнования семьям погибших в результате пожаров.

Министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли в субботу заявил, что за последние четыре дня взяты под контроль 88 лесных пожаров в 30 турецких провинциях. Продолжается тушение 10 пожаров в провинциях Адана (район Пос), Анталья (Манавгат, Аксеки, Газипаша), Мугла (Мармарис, Кёйджегиз), Мерсин (Айдынджик, Силифке), Османие (Кадирли). Сообщалось о шести жертвах лесных пожаров и 185 пострадавших.

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