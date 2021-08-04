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Руставская тюрьма

В Грузии к 2022 году появится тюрьма европейского стандарта

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Грузия
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При строительстве тюрьмы учтены как европейские стандарты, так и требования к тюрьмам Европейского Комитета по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания

ТБИЛИСИ, 4 авг — Sputnik. К 2022 году в районе Озургети завершится строительство тюрьмы, полностью соответствующей европейским стандартам, заявил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе.

"Строительство рассчитанной на 700 заключенных тюрьмы завершится к 2022 году. Это пенитенциарное учреждение будет в Грузии первым учреждением, которое полностью соответствует цели ресоциализации и реабилитации осужденных", - сказал Брегадзе.

Руставская тюрьма
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
В тюрьмах Грузии сидит 0,25% всего населения: последние данные о заключенных

При этом он отметил, что при строительстве тюрьмы учтены как европейские стандарты, так и требования к тюрьмам Европейского Комитета по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания.

По данным на 1 июля, в Грузии в заключении находится 9,1 тысяча человек, что составляет 0,25% населения страны. Заключенные отбывают строк в 13 тюрьмах по стране.

На сегодняшний день тюрьмы в Грузии делятся по степени риска заключенных и по виду заключения на три типа — открытые, полуоткрытые и закрытые учреждения. В последних содержатся осужденные за тяжкие преступления и не подчиняющиеся внутреннему распорядку тюрем.

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Теги:
Тюрьма, Грузия

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