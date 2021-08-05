Условно осужденных в Грузии будут контролировать по-новому

Если сейчас осужденные условно еженедельно отмечаются в районных офисах по месту жительства, то теперь они будут делать это в других местах

ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Преступников, приговоренных к отбыванию условного наказания, будут контролировать при помощи современных систем, заявил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе.

На сегодняшний день осужденные условно еженедельно отмечаются в районных офисах по месту жительства.

По словам Брегадзе, в ближайшее время в Грузии появятся новые системы Probbox – специальные аппараты, оснащенные камерами и аппаратами для снятия отпечатков пальцев, которые позволят осуществлять более эффективный контроль условно осужденных.

Подобные аппараты будут стоять в общественных центрах, Домах юстиции и зданиях местных органов власти.

Если условно осужденный забудет отметиться – информацию сразу же получит его офицер.

Всего в Грузии на 1 июля было 17,3 тысячи осужденных, отбывающих сроки условно, за которыми следят 128 офицеров. В среднем на одного офицера приходится по 135 осужденных.

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