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Работа сейсмографа

Очередное землетрясение произошло на юге Грузии

© CC BY 2.0 / Marcin Wichary / seiso sensor
Грузия
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Sputnik Грузия
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Эпицентр землетрясения магнитудой 3,9 находился на глубине 11 километров вблизи села Самеба муниципалитета Дманиси

ТБИЛИСИ, 7 авг — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,9 произошло у села Самеба (регион Квемо Картли) в 26 километрах от города Дманиси (104 километра от Тбилиси), сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.

Тея Годоладзе – директор Института изучения Земли и Национального центра сейсмологии
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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Подземные толчки были зафиксированы в 08:28 по местному времени. Эпицентр находился на глубине 11 километров.

Предыдущее землетрясение у села Самеба произошло накануне вечером.

Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.

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Теги:
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