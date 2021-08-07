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Американские военнослужащие - учения Agile Spirit в Вазиани

Военные учения Agile Spirit с участием НАТО и других стран завершились в Грузии

© REUTERS / IRAKLI GEDENIDZE
Грузия
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Официальная Москва считает учения НАТО в Грузии предметом для внимательного отслеживания и выражает обеспокоенность

ТБИЛИСИ, 7 авг - РИА Новости. Многонациональные военные учения Agile Spirit, в которых участвовали страны НАТО, а также Украина и Азербайджан, завершились в Грузии.

Американские военнослужащие - учения Agile Spirit в Вазиани
© REUTERS / IRAKLI GEDENIDZE
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"Непрерывное проведение учений "Достойный партнер" и "Проворный дух", а также важные механизмы сотрудничества подтверждают, что военное сотрудничество между Грузией и США и наше стратегическое партнерство находится на высшем уровне... Поздравляю всех с успешным завершением учений, благодарю всех участников и желаю вам успехов в достижении ваших целей", – заявил во время церемонии премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

Десятые по счету учения Agile Spirit 2021 прошли в Грузии с 26 июля по 6 августа. Участие в маневрах приняли более 2,5 тысячи военнослужащих из 15 стран – Грузии, США, Эстонии, Германии, Латвии, Литвы, Румынии, Польши, Испании, Турции, Украины, Великобритании, Канады, Италии и Азербайджана.

Официальная Москва считает учения НАТО в Грузии предметом для внимательного отслеживания.

"Лишнее подтверждение того, что НАТО со своей военной инфраструктурой вокруг наших границ, не просто вокруг наших границ, а соприкасается с нашими границами. Это, конечно, предмет для очень внимательного отслеживания с нашей стороны", – цитирует пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова РИА Новости.

Дмитрий Песков
© photo: Sputnik / Grigory Sisoev
"НАТО вокруг наших границ"- в России оценили учения Agile Spirit в Грузии

Учения Agile Spirit проводится с 2011 года и являются одним из компонентов сотрудничества Грузии с США и НАТО. В рамках этих маневров военные проходят подготовку для участия в международных миротворческих миссиях. В 2020 году из-за пандемии коронавируса учения не проводились.

В свою очередь, российская сторона неоднократно выражала обеспокоенность усилением сотрудничества Грузии с НАТО. Москва не согласна с позицией Тбилиси, что совместные с НАТО учения призваны содействовать стабильности в Черноморском регионе, заявила ранее официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова.

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Теги:
Грузия, НАТО, Agile Spirit

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