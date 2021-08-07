Вниманию отдыхающих: синоптики прогнозируют шторм на Черном море

Из-за обильных осадков в ближайшие дни синоптики ждут повышения уровня воды в реках Грузии и оползней

ТБИЛИСИ, 7 авг — Sputnik. Синоптики предупреждают о шторме на Черном море в период с 8 по 10 августа.

Как говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды, в Грузии в эти дни следует ждать сильных дождей, града и ветра.

Из-за обильных осадков синоптики ждут повышения уровня воды в реках и оползней.

По их прогнозам, сила шторма на черноморском побережье Грузии будет 2-3 балла.

Однако прохладно и пасмурно будет по прогнозам синоптиков только на западе страны, на востоке – жара не спадет.

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