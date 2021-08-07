21:18 07 Августа 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.6600
  • 100 RUB4.2347
  • USD3.0993
Поиск
Шторм на Черном море

Вниманию отдыхающих: синоптики прогнозируют шторм на Черном море

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Грузия
Получить короткую ссылку
413 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/07/0a/252270948.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/georgia/20210807/252529333/Vnimaniyu-otdykhayuschikh-sinoptiki-prognoziruyut-shtorm-na-Chernom-more.html

Из-за обильных осадков в ближайшие дни синоптики ждут повышения уровня воды в реках Грузии и оползней

ТБИЛИСИ, 7 авг — Sputnik. Синоптики предупреждают о шторме на Черном море в период с 8 по 10 августа.

Как говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды, в Грузии в эти дни следует ждать сильных дождей, града и ветра.

Жаркая погода в столице Грузии. Купание в фонтанах
© Sputnik / STRINGER
Самый жаркий день лета – какая погода ждет жителей Грузии?

Из-за обильных осадков синоптики ждут повышения уровня воды в реках и оползней.

По их прогнозам, сила шторма на черноморском побережье Грузии будет 2-3 балла.

Однако прохладно и пасмурно будет по прогнозам синоптиков только на западе страны, на востоке – жара не спадет.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Теги:
Грузия, Шторм

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Правда войны в объективе Андрея Стенина - фото
Искусство на рынке: в Гюмри проходит фестиваль социального искусства
Соц-арт на рынке: в Гюмри проходит фестиваль искусства - видео
Успенский пост 2021: календарь питания по дням
Успенский пост 2021: календарь питания по дням
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться