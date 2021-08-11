В Аджарии ужесточили контроль за ритуальными залами

Штрафы за нарушение запрета получили пять юридических и три физических лица, также объект пришлось закрыть

ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. Часть ритуальных залов была оштрафована, а часть закрыта после проверки инспекцией труда в Аджарской АР, сообщает Первый канал.

В Грузии запрещено справлять свадьбы, поминки, крестины и дни рождения компаниями больше 10 человек из-за пандемии коронавируса. Однако в стране постоянно фиксируется нарушение этого запрета. С 10 августа по заданию премьера контроль был усилен.

По данным инспекции труда, проверка прошла на данном этапе в Батуми – главном городе Аджарской АР. Штрафы за нарушение запрета получили пять юридических и три физических лица.

Также полиции пришлось закрыть один ритуальный объект.