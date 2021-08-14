На востоке Грузии пресекли факты незаконной вырубки леса и перевоза дров

В Грузии лес признан национальным достоянием и охраняется законом. Вырубка допустима только специально помеченных рейнджерами деревьев

ТБИЛИСИ, 14 авг — Sputnik. Сотрудники департамента по надзору за окружающей средой в регионе Самцхе-Джавахети пресекли факты незаконных манипуляций с лесом, говорится в сообщении департамента на странице в соцсети Facebook.

По данным департамента, всего в регионе выявлено восемь нарушений, из которых три – незаконная транспортировка лесоматериалов, один – факт вырубки леса, еще четыре – незаконной добычи и перевозки лесоматериалов.

Все нарушители были оштрафованы в соответствие с тяжестью нарушения.

В Грузии лес признан национальным достоянием и охраняется законом. Вырубка допустима только специально помеченных рейнджерами деревьев, а при перевозке у водителей должны быть сопроводительные материалы с указанием места вырубки, вида древесины и пункта назначения.

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