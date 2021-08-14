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Батуми - вид на приморский бульвар и башню Азбуки

В Аджарии за последние сутки закрыли десять ресторанов и банкетных залов

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Грузия
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (741)
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За последние сутки только в Аджарии за нарушение правил были оштрафованы до 30 физических и юридических лиц

ТБИЛИСИ, 14 авг — Sputnik. Сотрудники Инспекции труда за последние сутки в Аджарии закрыли десять объектов за нарушение ограничений из-за коронавируса, говорится в сообщении инспекции на странице в соцсети Facebook.

В Грузии запрещено проводить массовые мероприятия, рассчитанные более чем на десять человек. В связи с растущими случаями заражения коронавирусом контроль за нарушителями усилился.

Закрытый свадебный салон во время пандемии коронавируса. Предупреждающий знак с просьбой пользоваться дезобарьером
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Инспекции труда расширили полномочия для борьбы с массовыми мероприятиями в Грузии

По данным Инспекции труда, за последние сутки только в Аджарии, которая является главным местом отдыха жителей страны, за нарушение правил были оштрафованы до 30 физических и юридических лиц, а также закрыто 10 объектов.

Штраф за нарушение составляет 10 тысяч лари.

За последние сутки в Грузии было выявлено 5 579 новых случаев заражения коронавируса. С начала пандемии в стране и зафиксировано 477 264 случаев инфицирования.

Грузия переживает четвертую волну коронавируса. Весной Грузия перенесла третью волну коронавируса, однако самой тяжелой была вторая волна осенью 2020 года, когда эпидемиологи в день выявляли по 4-5 тысяч случаев коронавируса. На сегодняшний день ежедневные показатели инфицирования уже достигли тех цифр, которые были во время второй волны.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (741)
Теги:
Батуми, Аджария, Пандемия, Коронавирус COVID-2019

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