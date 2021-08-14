Ограничение на общественный транспорт коснулось не всех городов Грузии

Введеные по постановлению правительства ограничения на передвижение общественного транспорта будут действовать до 4 сентября

ТБИЛИСИ, 14 авг - Sputnik. В Гори общественный транспорт продолжает работать в обычном режиме, так как города не коснулись ограничения, сообщает Транспортное агентство Горийского района на своей странице в Facebook.

По данным агентства, Гори не был включен в список городов, где по постановлению правительства введены ограничения на передвижение общественного транспорта.

"В Гори муниципальный транспорт работает в обычном режиме", - сообщили в агентстве.

На сегодняшний день до 4 сентября движение общественного транспорта запрещено в городах Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Рустави и Зугдиди.

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