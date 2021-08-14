18:22 14 Августа 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.6698
  • 100 RUB4.2534
  • USD3.1238
Поиск
Скорая помощь 112 на улицах Батуми, Аджария

В Аджарии построят новые центры скорой помощи

© Sputnik / Seyran Baroyan
Грузия
Получить короткую ссылку
18 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0a/08/249654367.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/georgia/20210814/252582512/V-Adzharii-postroyat-novye-tsentry-skoroy-pomoschi.html

За последний год более миллиона жителей страны обратились за неотложной помощью. При этом в Грузии всего 264 клиники и медцентра

ТБИЛИСИ, 14 авг — Sputnik. В Батуми, Кеда и Хуло будут построены новые центры скорой помощи, заявил глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе журналистам.

"Работники скорой помощи героически борются с коронавирусом на первой линии фронта, и сегодня мы приняли решение выделить средства из местного бюджета на постройку новых мединских центров скорой помощи в Батуми, Кеда и Хуло", – сказал Рижвадзе.

За последний год более миллиона жителей страны обратились за неотложной помощью. При этом в Грузии всего 264 клиники и медцентра.

Грузия переживает четвертую волну коронавируса. Весной Грузия перенесла третью волну коронавируса, однако самой тяжелой была вторая волна осенью 2020 года, когда эпидемиологи в день выявляли по 4-5 тысяч случаев коронавируса. На сегодняшний день ежедневные показатели инфицирования уже достигли тех цифр, которые были во время второй волны.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Русалки на мероприятии MerMagic Con в водном центре Freedom Aquatic Center в Манассасе, штат Вирджиния, США
Слет русалок, "Олимпийские игры" в Сирии и протесты против вакцинации – лучшие фото недели
Купаются, ныряют и плывут по несколько километров. Тигры спасаются от аномальной жары
Райское наслаждение: тигры спасаются от аномальной жары в бассейне – видео
Коронавирус на Южном Кавказе - новые данные
Коронавирус на Южном Кавказе - новые данные
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться