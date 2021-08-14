В Аджарии построят новые центры скорой помощи

За последний год более миллиона жителей страны обратились за неотложной помощью. При этом в Грузии всего 264 клиники и медцентра

ТБИЛИСИ, 14 авг — Sputnik. В Батуми, Кеда и Хуло будут построены новые центры скорой помощи, заявил глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе журналистам.

"Работники скорой помощи героически борются с коронавирусом на первой линии фронта, и сегодня мы приняли решение выделить средства из местного бюджета на постройку новых мединских центров скорой помощи в Батуми, Кеда и Хуло", – сказал Рижвадзе.

За последний год более миллиона жителей страны обратились за неотложной помощью. При этом в Грузии всего 264 клиники и медцентра.

Грузия переживает четвертую волну коронавируса. Весной Грузия перенесла третью волну коронавируса, однако самой тяжелой была вторая волна осенью 2020 года, когда эпидемиологи в день выявляли по 4-5 тысяч случаев коронавируса. На сегодняшний день ежедневные показатели инфицирования уже достигли тех цифр, которые были во время второй волны.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.