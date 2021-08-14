СГБ Грузии будет сотрудничать с КГБ Беларуси по вопросам безопасности

Стороны, в частности, будут иметь доступ к базам информации друг друга на основании письменного запроса

ТБИЛИСИ, 14 авг – Sputnik. В субботу вступило в силу соглашение о сотрудничестве между Службой государственной безопасности Грузии и Комитетом государственной безопасности Беларуси, которое предполагает совместную работу ведомств по ряду вопросов.

Соглашение было подписано сторонами 25 марта 2016 года.

Согласно тексту соглашения, стороны, учитывая интересы друг друга и в соответствии с национальным законодательством своих государств, будут сотрудничать по ряду вопросов международной безопасности.

В частности, сотрудничество ведомств будет выражено в обмене информацией и оказании содействия по вопросам преступлений против конституционного строя, суверенитета и территориальной целостности государств, международной преступности, терроризма и кибертерроризма, преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, радиоактивных веществ или наркотиков, разглашения секретной информации и так далее.

Кроме того, стороны будут иметь доступ к базам информации друг друга на основании письменного запроса.

Также службы безопасности смогу отправлять своих представителей в страну – сторону соглашения для консультаций.

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