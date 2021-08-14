20:44 14 Августа 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.6698
  • 100 RUB4.2534
  • USD3.1238
Поиск
Флаги Грузии и Беларуси

СГБ Грузии будет сотрудничать с КГБ Беларуси по вопросам безопасности

© photo: Sputnik / Viktor Tolochko
Грузия
Получить короткую ссылку
7101
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/08/0e/252583226.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/georgia/20210814/252583232/SGB-Gruzii-budet-sotrudnichat-s-KGB-Belarusi-po-voprosam-bezopasnosti.html

Стороны, в частности, будут иметь доступ к базам информации друг друга на основании письменного запроса

ТБИЛИСИ, 14 авг – Sputnik. В субботу вступило в силу соглашение о сотрудничестве между Службой государственной безопасности Грузии и Комитетом государственной безопасности Беларуси, которое предполагает совместную работу ведомств по ряду вопросов.

Соглашение было подписано сторонами 25 марта 2016 года.

Ираклий Сесиашвили
photo: Irakli Sesiashvili / FB
Премьер Грузии назначил себе нового советника по вопросам обороны и безопасности

Согласно тексту соглашения, стороны, учитывая интересы друг друга и в соответствии с национальным законодательством своих государств, будут сотрудничать по ряду вопросов международной безопасности.

В частности, сотрудничество ведомств будет выражено в обмене информацией и оказании содействия по вопросам преступлений против конституционного строя, суверенитета и территориальной целостности государств, международной преступности, терроризма и кибертерроризма, преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, радиоактивных веществ или наркотиков, разглашения секретной информации и так далее.

Кроме того, стороны будут иметь доступ к базам информации друг друга на основании письменного запроса.

Также службы безопасности смогу отправлять своих представителей в страну – сторону соглашения для консультаций.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Теги:
Беларусь, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Русалки на мероприятии MerMagic Con в водном центре Freedom Aquatic Center в Манассасе, штат Вирджиния, США
Слет русалок, "Олимпийские игры" в Сирии и протесты против вакцинации – лучшие фото недели
Сел на свой первый велосипед раньше, чем научился говорить: история трехлетнего экстремала
История трехлетнего экстремала: сел на свой первый велосипед раньше, чем научился говорить
Коронавирус на Южном Кавказе - новые данные
Коронавирус на Южном Кавказе - новые данные
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться