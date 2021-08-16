Три землетрясения за ночь – что говорят сейсмологи Грузии?

В чем положительная сторона серии землетрясений в стране и что говорят специалисты - сейсмологи Грузии оценили ситуацию

ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Сразу три землетрясения произошли в Грузии за минувшую ночь - люди напуганы, однако сейсмолог Манана Дзаманашвили называет случившееся положительным фактом, поскольку высвобождение энергии происходит не путем разрушительных толчков.

"Мы не можем заранее предугадать, как будут развиваться события. Весь летний период идет довольно активно в виде землетрясений магнитудой до 3-4. Однако маленькие толчки тоже довольно частые, их фиксирует только устройство. Сегодняшнее землетрясение было довольно большим – 5.1. В Тбилиси его тоже сильно почувствовали. Это хорошо, что в виде маленьких толчков происходит высвобождение энергии", - заявила Дзаманашвили в эфире телекомпании Rustavi 2.

По словам директора Института по изучению наук земли Теи Годоладзе, Грузия является одной из сложных регионов, в котором, помимо тектонических единиц, то есть сейсмически активных процессов, идут и поствулканические процессы.

"В целом, Джавахетский хребет является вулканического происхождения. Землетрясение является результатом, а не причиной. Причиной являются тектонические процессы", - сказала Годоладзе.

Серия землетрясений произошла минувшей ночью у села Самеба (регион Самцхе-Джавахети) недалеко от грузино-армянской границы (104 километра от Тбилиси).

Первый толчок был зафиксирован магнитудой в 3,7 был зафиксирован в 23:42 по местному времени, затем сила землетрясений стала возрастать, и самое мощное магнитудой 5,1 случилось в 05:44 по тбилисскому времени. Последний толчок произошел 05:51, и его магнитуда составила 3,0.

Информации о разрушениях не поступало.

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