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Сейсмограф и сейсмологи

Еще одно землетрясение зафиксировано в Грузии

© AP Photo / Marco Ugarte
Грузия
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Эпицентр землетрясения магнитудой 3,9 находился на глубине трех километров вблизи села Самеба в регионе Самцхе-Джавахети

ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,9 произошло у села Самеба в 25 километрах восточнее города Ниноцминда (150 километров от Тбилиси), сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.

Подземные толчки были зафиксированы в 09:43 по местному времени. Эпицентр находился на глубине трех километров.

Сейсмограф и сейсмологи
© AP Photo / Achmad Ibrahim
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Предыдущее землетрясение магнитудой 3,0 произошло также у села Самеба в 02:47 по местному времени. 

Серия землетрясений была зафиксирована ночью 16 августа у села Самеба. Первый толчок был зафиксирован магнитудой в 3,7 был зафиксирован в 23:42 по местному времени, затем сила землетрясений стала возрастать, и самое мощное магнитудой 5,1 случилось в 05:44 по тбилисскому времени. Последний толчок произошел 05:51, и его магнитуда составила 3,0.

Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.

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