Государство поможет вернувшимся в Грузию из эмиграции

Принять участие в программе смогут граждане Грузии или лица без гражданства с постоянным видом на жительство, которые более года нелегально работали за рубежом или просили убежища и вернулись на родину менее 12 месяцев назад

ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. Агентство вынужденных переселенцев, экомигрантов и обеспечения источниками существования начинает программу помощи гражданам Грузии, вернувшимся из эмиграции на родину, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Всего агентство на данном этапе профинансирует 100 проектов, которые помогут бывшим мигрантам получить источник финансирования и работу на родине. При этом гранты будут выдаваться как на начало своего дела, так и на его расширение.

Принять участие в программе смогут граждане Грузии или лица без гражданства с постоянным видом на жительство, которые более года нелегально работали за рубежом или просили убежища и вернулись на родину менее 12 месяцев назад.

Прием заявок продлится до 10 сентября. После чего специальная комиссия рассмотрит каждый проект и примет по нему решение.

Максимальный размер финансирования составляет 4 тысячи лари.

Все заявки оцениваются по следующим критериям: опыт и способности для осуществления проекта, его осуществимость, критерий устойчивости, риски, финансовая часть, необходимость в источнике дохода и история миграции. По каждому критерию комиссия выставляет баллы от 0 до 2, и финансирование получит та заявка, которая получит максимум возможных баллов.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.