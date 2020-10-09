Тбилисский метрополитен работает в ограниченном режиме

В столичном метро опять заминка - на этот раз движение поездов ограничено на Сабурталинской линии из-за технических проблем на двух станциях "Важа-Пшавела" и "Государственный университет"

ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Станции "Важа-Пшавела" и "Государственный университет", расположенные на Сатурталинской линии Тбилисского метрополитена, не могут обслуживать пассажиров из-за технической проблемы.

Как сообщает телеканал "Рустави 2" со ссылкой на Тбилисскую транспортную компанию, проблема несерьезная, однако для ее устранения нужно время.

В компании затрудняются сказать, примерно сколько времени понадобится для восстановления движения поездов на указанных двух станциях.

На днях аналогичные проблемы возникли на первой линии метрополитена.

На сегодняшний день Тбилисский метрополитен насчитывает 23 станции, которые расположены на двух линиях — Ахметели-Варкетильской и Сабурталинской. Общая протяженность линий метро - 57 километров, из них первой линии - 40 километров, а второй - 17 километров.