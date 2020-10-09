17:12 10 Октября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7966
  • 100 RUB4.1679
  • USD3.2172
Поиск
Чашка кофе в одном из кафе в грузинской столице

В Аджарии выявлен факт незаконного использования торгового знака брендированного кофе

© Sputnik / Olga Kiknavelidze
Происшествия
Получить короткую ссылку
Темы:
Преступность в Грузии (1153)
66730
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20201009/249668703/V-Adzharii-vyyavlen-fakt-nezakonnogo-ispolzovaniya-torgovogo-znaka-brendirovannogo-kofe.html

Предпринимателю, который выдавал кофе явно низкого качества за более качественный, грозит до двух лет лишения свободы

ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. В Аджарии за незаконное использование чужого торгового знака брендированного кофе задержан предприниматель, сообщается на сайте Следственной службы Минфина Грузии.

Следствие установило, что обвиняемый, который имел кофейное предприятие, с целью получения незаконной материальной прибыли использовал торговый знак одного из брендированных кофе.

Правоохранители изъяли продукцию в большом количестве, готовую для реализации под чужим торговым знаком, а также полиграфический материал для изготовления чужой этикетки и брендового знака.

Следствие идет по статье УК Грузии - противоправное использование товарного знака (знака обслуживания) или другого коммерческого обозначения. Обвиняемому грозит лишение свободы на срок до двух лет.

Темы:
Преступность в Грузии (1153)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Герой матча - Торнике Окриашвили. Сборная Грузии выиграла у Беларуси в Лиге наций УЕФА 1:0
Сборная Грузии в финале Лиги наций УЕФА! Лучшие фото матча с Беларусью
У США не получается создать вакцину от коронавируса - кто виноват?
У США не получается создать вакцину от коронавируса - кто виноват?
Коронавирус на Южном Кавказе: динамика за сентябрь
Коронавирус на Южном Кавказе: динамика за сентябрь
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться