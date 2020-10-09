В Аджарии выявлен факт незаконного использования торгового знака брендированного кофе

Предпринимателю, который выдавал кофе явно низкого качества за более качественный, грозит до двух лет лишения свободы

ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. В Аджарии за незаконное использование чужого торгового знака брендированного кофе задержан предприниматель, сообщается на сайте Следственной службы Минфина Грузии.

Следствие установило, что обвиняемый, который имел кофейное предприятие, с целью получения незаконной материальной прибыли использовал торговый знак одного из брендированных кофе.

Правоохранители изъяли продукцию в большом количестве, готовую для реализации под чужим торговым знаком, а также полиграфический материал для изготовления чужой этикетки и брендового знака.

Следствие идет по статье УК Грузии - противоправное использование товарного знака (знака обслуживания) или другого коммерческого обозначения. Обвиняемому грозит лишение свободы на срок до двух лет.