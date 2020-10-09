Тбилисский метрополитен возобновил работу в обычном режиме

Все станции метро в столице к этому времени принимают пассажиров - технические неполадки устранены, движение поездов восстановлено

ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Станции "Важа-Пшавела" и "Государственный университет", расположенные на Сабурталинской линии Тбилисского метрополитена, вновь принимают пассажиров.

Сегодня утром из-за технической проблемы поезда метро на Сабурталинской линии двигались от "Вокзальной площади" до станции "Делиси".

"Соответствующие службы Тбилисской транспортной компании находятся на месте с утра и работают над устранением неисправности. На данном этапе ограничение снято, и обе линии тбилисского метрополитена без проблем обслуживают пассажиров", - говорится в сообщении Тбилисской транспортной компании.

На днях аналогичные проблемы возникли на первой линии метрополитена.

На сегодняшний день Тбилисский метрополитен насчитывает 23 станции, которые расположены на двух линиях — Ахметели-Варкетильской и Сабурталинской. Общая протяженность линий метро - 57 километров, из них первой линии - 40 километров, а второй - 17 километров.