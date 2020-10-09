Коронавирус в школе Тбилиси: 900 учеников и 30 учителей ушли на самоизоляцию

С началом учебы в стране участились случаи инфицирования коронавирусом среди учеников и педагогов. Почти в каждом таком случае школы полностью переходят на дистанционный режим работы

ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. В столице Грузии 900 учеников и 30 учителей государственной школы №32 перешли на самоизоляцию, причина - заражение коронавирусом четвероклассника и замдиректора школы, сообщает Rustavi 2.

В связи с инфицированием учебный процесс в школе вновь перешел на дистанционный режим.

С началом учебы в школах в Грузии в числе инфицированных все чаще стали появляться школьники, что вынуждает многие учебные заведения снова возвращаться к дистанционному методу обучения.

В Грузии с 1 октября ученики 1-6 классов вернулись в школы крупных городов после долгого перерыва - это решение не касается Аджарии, где одна из наихудших эпидситуаций, а также некоторых школ региона Гурии и Самегрело.

При этом родители школьников с 1 по 6 классы Тбилиси, Зугдиди, Кутаиси или Рустави, которые хотят, чтобы они продолжали учиться дистанционно и не посещали очные занятия в классах, должны заполнить заявку на сайте министерства образования online.emis.ge или обратиться к школе, где регистрацию проведет администрация. Дистанционно продолжают учиться учащиеся с 7 по 12 класс.