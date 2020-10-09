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Пустой школьный класс. Архивное фото

Коронавирус в школе Тбилиси: 900 учеников и 30 учителей ушли на самоизоляцию

© photo: Sputnik / Igor Russak
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Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2351)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20201009/249673734/Koronavirus-v-shkole-Tbilisi-900-uchenikov-i-30-uchiteley-ushli-na-samoizolyatsiyu.html

С началом учебы в стране участились случаи инфицирования коронавирусом среди учеников и педагогов. Почти в каждом таком случае школы полностью переходят на дистанционный режим работы

ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. В столице Грузии 900 учеников и 30 учителей государственной школы №32 перешли на самоизоляцию, причина - заражение коронавирусом четвероклассника и замдиректора школы, сообщает Rustavi 2

В связи с инфицированием учебный процесс в школе вновь перешел на дистанционный режим.

 

С началом учебы в школах в Грузии в числе инфицированных все чаще стали появляться школьники, что вынуждает многие учебные заведения снова возвращаться к дистанционному методу обучения.

В Грузии с 1 октября ученики 1-6 классов вернулись в школы крупных городов после долгого перерыва - это решение не касается Аджарии, где одна из наихудших эпидситуаций, а также некоторых школ региона Гурии и Самегрело.

При этом родители школьников с 1 по 6 классы Тбилиси, Зугдиди, Кутаиси или Рустави, которые хотят, чтобы они продолжали учиться дистанционно и не посещали очные занятия в классах, должны заполнить заявку на сайте министерства образования online.emis.ge или обратиться к школе, где регистрацию проведет администрация. Дистанционно продолжают учиться учащиеся с 7 по 12 класс.

Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2351)


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